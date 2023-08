Predčasne dospelá? 12-ročná Harper Beckham s kabelkou za šialenú sumu a TOTO už robí s mamou

Galéria (33)

Victoria Beckham nie je známa len pre svoju spevácku minulosť a manžela slávneho futbalistu, ale aj pre svoj životný štýl. Napriek tomu, že budúci rok matka štyroch detí oslávi okrúhle 50. narodeniny, stále sa udržiava vo forme. Pre svoju extrémne štíhlu postavu neraz dokonca vyvolala špekulácie o anorexii či bulímii. Ako si všimol Plus JEDEN DEŇ , teraz sa jej životným štýlom a cvičením inšpirovala aj 12-ročná dcéra Harper, ktorá je ako najmladšia miláčikom rodiny. Victoria v stredu na svojom Instagrame zdieľala video zo silového cvičenia so svojím osobným trénerom Bobbym Richom. Na záberoch však bolo vidieť, ako sa so silovým tréningom pasuje aj jej 12-ročná dcéra Harper.

David Beckham a Harper Beckham na archívnej fotke. Zdroj: Getty Images