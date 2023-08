Natalie Portman je na dne: Najskôr nevera, teraz ROZVOD!

Galéria (20)

Pred niekoľkými mesiacmi sa dostalo na verejnosť, že manželia Natalie Portman a Benjamin Millepied prežívajú hlbokú krízu. Príčinou mala byť Millepiedova nevera s mladučkou environmentalistkou Camille Étienne. Krátko pred prevalením celého škandálu ich nafotili paparazzi v reštaurácii Georges v Paríži. “Natalie verila, že jeho aféra bola len krátkym a nedôležitým románikom, ktorý pre neho v skutočnosti nič neznamenal. Všetky klebety ju však priviedli do veľkých rozpakov," prezradil zdroj magazínu US Weekly. Správy z okolia páru spočiatku hovorili, že sa snažia vzťah zachrániť, a to najmä kvôli deťom. Nakoniec to ale, žiaľ, nevyšlo. "Po tom, čo všetko prasklo, sa snažili manželstvo zachrániť. Nakoniec to však vyzerá, že je koniec," prezradil ďalší zdroj.

Natalie Portman a Benjamin Millepied Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cg2LfaSpaUm/