Cifrovú po dramatickom PÔRODE ohúril jej partner: Neexistuje väčší dôkaz LÁSKY!

Galéria (42)

Známa blondína porodila v bratislavskej nemocnici 13. augusta, neskôr priznala, že príchod vytúženého dieťatka na svet bol strastiplný. "Po 13-hodinovom pôrode, ktorý sa skončil sekciou v celkovej anestézii, a po dvoch transfúziách krvi sa začínam stavať na nohy. Siahla som si na fyzické i psychické dno. Moje telo nechcelo pochopiť, že Elayu musí pustiť na svet. Veľmi som chcela porodiť prirodzene a vyskúšali sme všetky možnosti. Ale v konečnom dôsledku som šťastná, že existuje aj iný spôsob, ako dostať bábätko von. Na druhej strane bola naozaj veľká, čo prekvapilo všetkých,“ porozprávala na Instagrame Eva, ktorej dcérka vážila 4270 gramov. Modelka sa už počas tehotenstva netajila tým, že chce čo najskôr opäť absolvovať umelé oplodnenie znova. Avšak ako teraz povedala, po dramatických okolnostiach príchodu Elaye na svet je u nej už prirodzený pôrod vylúčený a rodiť môže jedine cisárskym rezom.

Touto fotkou pár oznámil, že čaká dieťatko! Zdroj: https://www.instagram.com/p/Cmi_zkuLqu9/