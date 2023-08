Vek je len číslo: Eva Longoria sa ukázala v BIKINÁCH a fanúšikom vyrazila dych!

Galéria (45)

Eva je známa najmä zo seriálu Zúfalé manželky, kde hviezdila po boku Marcie Cross, Felicity Huffman a Teri Hatcher. Posledná klapka padla v roku 2012 a odvtedy sa Eva zamerala viac na svoj súkromný život. Po dlhoročnom nevydarenom manželstve s neverníkom Tonym Parkerom sa dala dokopy s boháčom Josém Antoniom Bastonom (55). Po zásnubách v roku 2015 nasledovala svadba v Mexiku, kde nechýbala ani jej blízka kamarátka Victoria Beckham. Dvojica svoj zväzok spečatila spoločným potomkom. V roku 2018 sa im narodil syn Santiago.

Eva Longoria Zdroj: Profimedia