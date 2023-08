Manželka Patejdla o príčine smrti: Mimoriadne ZÁKERNÁ choroba! Zomrel len 14 DNÍ po diagnóze

Galéria (69)

O úmrtí geniálneho hudobníka Vaša Patejdla informovala v sobotu ráno skupina Elán. "S nekonečnou bolesťou a prázdnotou v našich srdciach vám oznamujeme, že dnes 19. augusta 2023 v nočných hodinách nás po krátkej a ťažkej chorobe navždy opustil mimoriadny a vzácny človek, náš celoživotný priateľ, výnimočný a geniálny hudobník a hudobný skladateľ megahitov svetovej úrovne, pán Vašo Patejdl. Vašo, ďakujeme ti za všetko! Odpočívaj v pokoji, modlíme sa za teba a drž nám tam hore miesto.“

Ako píše Plus JEDEN DEŇ , Vašo žil posledné roky v Česku a mnohí sa začali okamžite zamýšľať, kde bude pochovaný – či v Prahe, kde žil s manželkou Milušou a ich 15-ročným synom Benjamínom, alebo v Bratislave, kde žijú jeho dvaja starší synovia z predchádzajúceho manželstva a mnohí známi. "Žiadne stanoviská momentálne médiám neposkytujeme. Máme sa k tomu spolu stretnúť,” vysvetlil denníku elánista Ján Baláž, keď sme ho kontaktovali s otázkou ohľadom pohrebu. Následne nám predsa len prezradil, že posledná rozlúčka s Vašom bude v Prahe.

"Pohreb, to vám môžem povedať, bude v Prahe. Len zatiaľ ešte nevieme presný deň ani čas, je to v štádiu vybavovania,” potvrdil pre Plus JEDEN DEŇ. Prvotné informácie hovorili, že podľahol rakovine pankreasu, neskôr sa zas objavili správy, že príčinou bola rakovina pečene. "Ešte nie je oficiálna správa o príčine úmrtia, takže nebudem o tom špekulovať. Nie som lekár a ani som nevidel žiadny jeho zdravotný záznam, zbytočne by sme nad tým špekulovali,” dodal Baláž.

Viacerých možno prekvapí, prečo sa pohreb tejto československej legendy neuskutoční v Bratislave. To, že s Vašom sa rodina, priatelia, kolegovia a verejnosť rozlúčia v Prahe, nie je totiž žiadnym prekvapením, keďže hudobník zhruba od roku 2011 žil v Česku – s druhou manželkou Milušou a ich spoločným synom Benjamínom. Okrem toho sa narodil v Karlových Varoch a keď mal 5 rokov, jeho rodina sa presťahovala do Bratislavy.

Vašo Patejdl Zdroj: Robo Homola

Detaily poslednej rozlúčky zverejnila Patejdlova manželka na jeho Instagrame v pondelok večer: "Posledná rozlúčka sa uskutoční v stredu 30. augusta 2023 od 14.00 v Bazilike Nanebovzatia Panny Márie na pražskom Strahově. Vašo si nesmierne vážil svojich priateľov, ale i fanúšikov a priaznivcov. Možnosť rozlúčiť sa s ním tak budú mať jeho najbližší a kolegovia, ale aj široká verejnosť, pre ktorú bude vyhradený priestor na nádvorí Strahovského kláštora. Ďakujeme všetkým, ktorí Vašovi venujú tichú spomienku. S úctou Miluše Patejdlová." Patejdl nebude jediný slovenský umelec, ktorý bude mať rozlúčku v Česku. Aj s Mekym Žbirkom († 69) sa lúčili v Prahe a pochovaný je na cintoríne v pražských Olšanoch.