Jedálniček Gwyneth Paltrow je šialený: Ako môže prežiť na TOMTO?

Bohatstvo a sláva Gwyneth Paltrow sú okrem hereckých džobov založené na úspechu jej portálu Goop, na ktorom často prezentuje svoje, nazvime to trocha extrémne názory a spôsob života. Spomínate si ešte na legendárne naparovanie vagíny?

Najnovšie sme sa však počas rozhovoru pre podcast The Art of Being Well dozvedeli, čo to krásne štíhle telíčko papá. A veľa toho teda nie je.

Herečka vo veľkom propaguje tzv. intermittent fasting, čiže prerušovaný pôst, čo nie je vôbec zlá vec, ak počas času, ktorý máte určený na jedenie, získa vaše telo dostatok živín.

Zdroj: Shutterstock

Gwyneth toho však zje tak málo, že pochybujeme, že to môže stačiť na normálne fungovanie: Nech sa páči, jej jedálniček nájdete na druhej strane.