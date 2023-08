Dcéra Moniky Bagárovej: K Leovi má blízko, no s vlastným otcom môže byť len málokedy! Prečo?

Galéria (24)

Monika si svoju novú lásku užíva. Žiarivý úsmev a zamilované pohľady už neskrýva, práve naopak, neustále sa chvíli zážitkami s dcérkou Rumiou a partnerom Leom. Jej fanúšikov zaujímalo, ako reagovala dcérka na nového muža v maminom živote: „Ruminka miluje Lea od prvnéhp stretnutia – a ja sa jej nedivím,“ prezradila na svojom instagramovom profile.

Monika Bagárová Zdroj: Instagram Monika Bagárová