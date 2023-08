PREKVAPENIE! Jedna z dvojičiek Olsenových porodila prvé DIEŤA: DÔVOD, prečo tehotenstvo TAJILA!

Galéria (27)

Z malých herečiek sa stala rýchlo hollywoodska senzácia a dievčatá nakrúcali jeden film za druhým. Slávu a večný záujem médií však nezvládli. Aby sa jedna od druhej odlíšili, podstupovali plastické operácie, bojovali s poruchou príjmu potravy a nakoniec sa úplne stiahli z verejného života. Vyzerá to však, minimálne Ashley Olsen však konečne našla svoje šťastie. Ako píše Plus JEDEN DEŇ , po tajnej svadbe sa jej malo narodiť prvé dieťatko!

Dvojičky Olsenové sa už niekoľko rokov snažia vyhýbať pozornosti médií a na verejnosti sa objavujú sporadicky. Už pred rokmi dokonca zavesili na klinec aj svoju hereckú kariéru a dnes sa venujú len svojim módnym značkám. Ani Ashley, ani Mary-Kate to nemali rozhodne ľahké. Médiá ich neustále porovnávali a prenasledovali na každom kroku, čo viedlo k ich psychickým problémom a dokonca aj k poruchám príjmu potravy. Mary-Kate si navyše v uplynulom čase prešla v roku 2021 aj ťažkým rozvodom s Olivierom Sarkozym.

Mary-Kate Olsen a Ashley Olsen v roku 2018. Zdroj: Neilson Barnard

Šťastena sa však usmiala aspoň na Ashley (37). Tá totiž napokon našla lásku svojho života v Louisovi Eisnerovi (35). Ashley a Louis sa dokonca tajne vzali na intímnom obrade 28. decembra 2022 v súkromnom dome v Bel Air v Kalifornii. Svoj vzťah a manželstvo však držia mimo kamier a mediálneho záujmu. Ashley si totiž svoje súkromie po zážitkoch z detstva váži a nechce, aby ju paparazzi prenasledovali.