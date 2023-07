Pocisková priznala nevyjasnené city k expriateľovi Ďurovčíkovi: Dodnes v sebe riešim, že…

Galéria (54)

Ako píše Šarm.sk , talentované dievča, ktoré študovalo na základnej umeleckej škole, nahovorila jej súkromná učiteľka spevu na kasting. Ďurovčík vtedy hľadal nové hviezdy do muzikálu Neberte nám princeznú. Keď tínedžerka Nela dorazila na konkurz na bratislavskú Novú scénu, urobila dojem nielen ako budúca hviezda, ale padla do oka aj vtedy tridsaťpäťročnému režisérovi. Ďurovčík jej povedal, že v nej vidí potenciál zo speváckej, ale aj z pohybovej stránky. Keďže herecky ju nepoznal, navrhol jej, aby rolu predskúšala. Využili by ju ako prípadný záskok.

Nela Pocisková Zdroj: https://www.instagram.com/p/CFhPynwgzsF/