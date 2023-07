Fašiang so snúbenicou a dcérkou na svadbe: Pozrite na tú krásnu RODINKU

Galéria (51)

Seriálový tatušo požiadal svoju v tom čase tehotnú priateľku Terezu Bizíkovú o ruku v novembri 2021. O mesiac neskôr z neho o 13 rokov mladšia modelka spravila tatuša aj v skutočnosti. Dvojica sa tak dnes teší z už 1,5-ročnej dcérky Olívie. "Máme za sebou prvý rok s našou najväčšou láskou... Síce ešte nešprintuje, nepíše ani nevie správne povedať Popokatepetl, ale je naša, zdravá, šťastná a preto sme najšťastnejší aj my, rodičia! Obrovský rešpekt Terezke, ako si to všetko super zvládla a zvládaš! Aj so mnou,“ zdieľal Fašiang v deň prvých narodenín dcéry.

Marek a Tereza sa zasnúbili mesiac pred narodením dcérky. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CYJWv72tVm_/