Petra Polnišová s úsmevom na perách: Na festivale to roztočila v odvážnom outfite!

Na tohtoročnej Pohode vystúpilo na viac ako 18 pódiách vyše 130 interpretov, no nechýbali ani workshopy, divadelné a tanečné vystúpenia či rôzne diskusie. Tentoraz prišiel festival s prekvapením – začal sa už v stredu a dostal tak o jeden celý deň viac, než boli návštevníci zvyknutí. Pozornosť kradli aj outfity známych krások, neformálne oblečenie prevetrala aj prezidentka Zuzana Čaputová, píše Plus JEDEN DEŇ.

Festival “POHODA 2023” na letisku v Trenčíne. Zdroj: EMIL VAŠKO

Každoročnú šou „Flitre v rytme” si v Tanečnom dome zopakovali Petra Polnišová, Fero Joke a známy choreograf a tanečník Laco Cmorej. O výstredné účesy, boa a obtiahnuté kostýmy, v ktorých predviedli krivky všetci zúčastnení, rozhodne núdza nebola. V sobotu popoludní roztancovali celý stan na známe hity ako Mr. Vain a legendárnu skladbu Queenu – Don´t stop me now. Petra mala na sebe divokú ružovú parochňu a trblietavý úzky overal, spod ktorého jej vytŕčala podprsenka, zatiaľ čo Fero sa zvŕtal v leopardom overale a rovnako ako po minulé roky vytiahol blond parochňu. Ide o šou, ktorá je tradíciou na Pohode každý rok a herečka si tak vždy zo seba vystrelí v bláznivom outfite.

Pohode prialo aj počasie, ktoré stupňovalo dobrú náladu všetkých prítomných. Nechýbala medzi nimi ani Zuzka Vačková. „Užívam si úplne všetko, len tak plávam z priestoru do priestoru a nechávam sa unášať tým, čo sa tu deje. Samozrejme, že mám nejaké veci, na ktoré idem cielene ako napríklad na Simonku (komička Salátová, pozn. red.). Chcela som ísť na pani prezidentku, ale nezmestila som sa do stanu. Teším sa, počasie je nádherné, ľudia sú úžasní, muzika je perfektná, jedlo je famózne, ubytovanie tiež, no čo vám poviem.” Výber festivalového outfitu brala takisto seriózne. „Premýšľala som dlho, lebo som chcela niečo, čo bude vzdušné, v čom ma nespáli a čo si budem môcť modifikovať – či to chcem dlhé, krátke alebo aké, lebo má to svoje výhody, akože toto sa zmení na stan v okamihu,” prezradila nám dobre naladená herečka.