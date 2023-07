Barbora Švidraňová: S mužom by som na prvom rande NESPALA!

Galéria (30)

Kto by ju nepoznal! Jedna z najtalentovanejších ryšaviek v slovenskom šoubiznise si svoju cestu za slávou poriadne vydrela a veru stálo to za to. Dnes ju síce na televíznych obrazovkách veľmi nevidíme, no jej hudobná pasia ju neopustila teraz vydala novú pieseň. Čo však prezradila o svojom súkromí a intímnom živote?

"Momentálne nemám partnera, je to v procese spontánneho hľadania. Určite som po rokoch náročnejšia, hlavne na stanovenie si hraníc, čo mužom dovolím a čo už nie, aby som sa vyhla akejkoľvek manipulácii," povedala v rozhovore pre magazín Break.

Barbora Švidraňová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CpUzaalsFua/

"Dávam si pozor, aby som sa nedostala do predošlých situácií, už som sa poučila, že závislý vzťah nevedie k šťastiu ani jedného. Už viem, ako to nechcem. V podstate som spokojná aj sama, nepotrebujem mať vedľa seba chlapa len pre to, aby som „nezostala na ocot“. Keď už, musí to byť kvalitný, hodnotný vzťah. Rada by som mala pri sebe muža, čo je so mnou kompatibilný sexuálne, mentálne, intelektuálne, emocionálne a už aj spirituálne. Môj muž by mal byť mojím najlepším priateľom, milencom aj partnerom pri riešení akýchkoľvek životných výziev," hovorí herečka.

Iba vo dvojici. Barbora Švidraňová ostala na syna Gabriela sama. Zdroj: instagram/_basie_

Aký je však Barborin typ? "Väčšinou ma na mužoch zaujala silná charizma či nejaká iná esencia, ktorá ma pritiahla. Samozrejme, musí tam byť sexuálna príťažlivosť, lebo potom môžu byť ľudia kamaráti a na kamarátstvo máme čas do sedemdesiatky," objasnila. No ako to má s intímnym životom počas randenia? Vyspala by sa s mužom na prvom rande?