Števo Martinovič vyhlásil vojnu KILÁM: Drie vo fitku a aha, ako teraz VYZERÁ

Števo Martinovič Zdroj: instagram/Štefan Martinovič

Na Instagrame sa rád porovnáva s americkým hercom Ryanom Goslingom, možno aj preto chce mať aktuálne telo snov. O svojom boji s hmotnosťou prehovoril aj v šoubizovej relácii PLUS 7 DNÍ s názvom NAOSTRO . "Stalo sa to, že mňa začala baviť posilňovňa. Na toto som čakal roky,“ začal svoje rozprávanie Martinovič. Objavil trénera Romana, ktorý je absolventom FTVŠ ako kondičný tréner a cvičí moderným spôsobom. "Cvičíme funkčný tréning vlastnou váhou. Miestami je to až tanec, robíme rôzne koordinačné cvičenia. Cvičíme naboso bez strojov a ja som v tom našiel obrovskú vášeň. Zrazu sa do posilky teším. Cvičím päťkrát do týždňa a to nie je málo,“ porozprával herec. Pochvalu však zatiaľ nedostal. A hoci je z reakcií okolia trošku sklamaný, berie to samozrejme s humorom.

Evelyn, Števo Martinovič a Ján Koleník pri mori. Zdroj: Instagram stevomartinovic

"Moje okolie si to nejako nevšimlo, že cvičím a dostatočne to neohodnotilo. Občas pribúdajú ohlasy, či som nepribral. Ty si mal vždy takéto veľké brucho? Príde mi to nefér a tak som po prvýkrát v živote prestal obmedzovať stravu,“ povedal v NAOSTRO. Števo sa odhodlal k zmene aj čo sa týka stravy. Priznal, že v minulosti po predstavení obľuboval najmä nočné jedenie a vedel skonzumovať veľké porcie. "Vypúšťam z kvantity, lebo ja viem jesť do nepríčetna. Eliminoval som nočné jedenie. Okrem toho, chcem mať aspoň jednu plážovú fotku bez brucha, kde mi ľudia dajú plamienok a ja budem môcť ísť ďalej,“ pobavil komik.