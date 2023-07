Ťažké obdobie Bagárovej sestry: Áno, PRIBRALA som! Hrdo vystavila nové KRIVKY

Galéria (52)

Okrem známejšej Moniky (29) má zlato v hrdle aj jej o sedem rokov mladšia sestra Natálie. Spieva pod umeleckým menom Natalii a krásky majú na konte aj spoločný duet s príznačným názvom SESTRA. Monika a Natálie majú skvelý vzťah, Natálie je tiež hrdou tetou Monikinej dcérky Rumie, fotky s ňou neraz zdieľa na svojom Instagrame. Tam má až 196-tisíc fanúšikov a ako si všimol portál Topky.sk , nedávno sa im zverila, že má za sebou náročné obdobie.

Natálie Bagárová s neterkou Ruminkou. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CX3293_sabF/