Hana Lasicová ukázala telo v plavkách po dvoch deťoch: Dôležitý ODKAZ ženám

Na jednej z nich leží v štylizovanej póze v červenej spodnej bielizni, na ďalšej ukazuje svoje telo v plavkách aj s jeho nedokonalosťami. Mama dcér Ester a Stely má za sebou dve tehotenstvá, cisársky rez aj diastázu. Zámerom dcéry hercov Milana Lasicu († 81) a Magdy Vášáryovej (74) nebolo len tak sa predvádzať, za príspevkom sa skrýva hlbšia myšlienka. "Odkedy dcéry pomaličky idú do puberty, čoraz viac rozmýšľam nad tým, ako im sprostredkovať spokojnosť s vlastným telom. Nejde len o to nehanbiť sa za niečo, čo má každý, ale aj sám seba akceptovať so všetkými chybami,“ napísala Hana, ktorá si uvedomila, že aj vďaka svojim rodičom mindráky z vlastného tela v dospievaní neriešila.

Hana Lasicová s rodičmi Zdroj: JÚLIUS DÚBRAVAY/Plus JEDEN DEŇ