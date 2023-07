Zuzana Kubovčíková Šebová ukázala SYNA Rudka: Podobu nezaprie, veď vyzerá ako...

Galéria (40)

Zuzka s mladším Paľkom Zdroj: Archív Z.K.Š.

V Teleráne sa pred časom vyjadrila k tomu, ako Rudko prijal mladšieho bračeka. „Vieš čo, dobre. Aj keď minule mal takú slabšiu chvíľku, trošku ho pošticoval. Kým len ležal, tak to bolo v pohode, lebo Rudko si asi myslel, že takto bude ležať navždy. V decembri sa zrazu pohol a Rudy úplná panika, že maminka on sa hýbe. Ale veľmi sa z neho teší a veľmi rád ho rozosmieva. Samozrejme už pár krát padlo, že dokedy tu s nami bude a daj si ho naspäť do bruška,“ opísala vtipné situácie s deťmi, píše Wanda.sk.

Kubovčíkovci synov na sociálnych sieťach neukazujú. Zuzka má na Instagrame súkromný profil, na ktorom ju sledujú len najbližší priatelia a rodina. Nakuknúť do ich súkromia je preto ťažké, no občas sa stane výnimka, ako napríklad teraz.

Dominika Cibulková minulý mesiac organizovala pre syna Jakubka veľkolepú narodeninovú oslavu, na ktorej nemohli chýbať ani manželia Kubovčíkovci s ich synmi. Zuzka je s Dominikou veľmi dobrá kamarátka. Zuzka na svojom Instagrame pridala do príbehu fotku syna Rudka, ako sa na oslave zabáva. Keďže to zverejnila na svojom súkromnom profile, synovi tvár nijako nezakryla. V príbehu však označila aj Dominiku Cibulkovú a tá Zuzkin príbeh zverejnila na svojom profile, na ktorom má takmer pol milióna sledovateľov. A tak sme mohli vidieť, ako už Rudo vyrástol a na koho sa podobá. My jednoznačne vidíme podobu s ocinom Michalom, a čo vy? FOTO RUDKA SI POZRITE TU!

