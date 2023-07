Dokonalá misska Kočendová z Love Islandu ide na operáciu: Zbavuje sa pŕs! Čo sa stalo?

Galéria (81)

V roku 2020 sa umiestnila tretia na súťaži Miss Czech Republic, okolo čoho bolo neskôr rušno. Vysvitlo totiž, že počas finále bola v štvrtom mesiaci tehotenstva, podľa pravidiel súťaže krásy však finalistky nemôžu byť v druhom stave. Natália tvrdila, že o tom, že čaká bábätko netušila a chodila jej aj pravidelne menštruácia. S priateľom, známym barberom Lakym Royalom, sa však radosti z dieťatka nedočkali. Modelka oňho v 6. mesiaci prišla. Médiá obletela jej uplakaná fotka z nemocnice, v náručí držala mŕtveho synčeka. Úprimný záber vyvolal rozruch, ale psychologička sa vtedy postavila na jej stranu s tým, že pomáha odtabuizovať tému potratu a takéto ventilovanie emócií je zdravé.

Kráska sa po období plnom smútku pozbierala, výrazne schudla a v roku 2022 vyhrala svetovú súťaž Top Model of the World. Horšie to už bolo s jej vzťahom, s Lakym Royalom sa v júni rovnakého roka rozišli. Natálie o pár mesiacov neskôr prijala ponuku účinkovať v reality šou Love Island, kde ohurovala svojou krásou. Možno to ani sama nečakala, ale v šou skutočne našla lásku po boku urasteného futbalistu Davida. Neskôr vysvitlo, že mal počas šou doma v Česku známosť, ktorej dokonca cez kameru posielal tajné signály. Diváci jeho správanie odsúdili a zo šou sa musel krátko pred finále porúčať.

V tom čase však už Davidovo srdce patrilo Natálii a tá opustila vilu na Kanárskych ostrovoch s ním. Párik ako z katalógu je spolu dodnes, hoci ako misska priznala, za posledné mesiace prešli nejednou krízou. Teraz Super.cz informuje, že sa Kočendová rozhodla pre rázny krok – v auguste podstúpi plastiku pŕs. Svoje silikónové štvorky si však nechá zmenšiť! "So svojou postavou nie som spokojná, to ja asi nikdy nebudem. Ale možno budem spokojnejšia o dva mesiace, pretože idem na zmenšenie pŕs,“ porozprávala Natálie. "Pripadá mi, že keď som schudla, už sú na moju postavu príliš veľké a nevyzerá to dobre. Pôjdu máličko dole, asi o polovicu. Možno budem potom predvádzať viac fashion prehliadok a otvorí mi to dvere zase niekam inam,“ dúfa kráska.