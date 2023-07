Pocisková a Tůma si budujú vysnený dom v lukratívnej štvrti: TAKTO to vyzerá na STAVBE!

Galéria (56)

Galavečer Social Awards Slovakia "SOWA" v Bratislave. Na snímke Nela Pocisková a Filip Tůma. Zdroj: EMIL VAŠKO

Ako informoval týždenník Život.sk , partneri si kúpili v novembri 2020 starý dom v lukratívnej časti Bratislavy, ktorý sa rozhodli zbúrať. Po veľkých problémoch s povoleniami, sa nakoniec bagre zahryzli do stavby a začali ju po častiach rúcať. Reportér týždenníka Plus 7 dní zastihol v októbri minulého roka robotníkov počas práce, keď cez prvú šichtu zhodili garáž a schody. Podľa staveniskovej tabule, ktorá na pozemku visela, mali s búraním skončiť v decembri 2022. To sa aj naplnilo a už začiatkom januára 2023 zostala na pôvodnom mieste domu iba obrovská jama.

Pocisková a Tůma sa tak skutočne vo svojich plánoch s novým bývaním pohli aspoň o kúsok, ale pred sebou majú ešte stále veľmi dlhú cestu. Párik dom zbúral a dostali aj stavebné povolenie na stavbu nového. Ak však niekto čakal expresné stavebné práce, u Filipa a Nely nič také nehrozí. Rozhodli sa totiž, že na úkor kvality nič urýchľovať nebudú. "Nebudeme teraz hystericky a rýchlo stavať, to určite nie. Dôležité je, že stavať môžeme, no neverím, že sa nasťahujeme ešte tento rok,“ uviedol Filip. A tak ešte v máji tohto roka stavebné miesto zívalo prázdnotou. "Na pozemku sa od búracích prác zatiaľ nič nedialo, ale asi o mesiac by už mali začať stavať,“ dozvedel sa v tom čase Život od dobre informovaných susedov.