× #Ľudia Kollárov syn Aaron oslávil 1 rok: Richterová mu pripravila skvelú OSLAVU a TAKTO vyzerá!

V posledných týždňoch sa Richterová dostala do povedomia ľudí vďaka ostrej kauze, ktorá prebehla medzi ňou a otcom jej detí, politikom a podnikateľom Borisom Kollárom. Barbora vyčíta politikovi, že sa nezaujíma o ich dvoch spoločných synov, a to odvtedy, odkedy čaká dieťa so svojou milenkou Laurou.