Poznáte trend #WaterTok? Pozor, ak to preženiete, môže sa vám vypomstiť!

Keď príde reč na umelé sladidlá, rozdeľujeme sa na dva tábory: na tých, ktorí vyhlasujú klasický cukor za smrrrť a cestu k obezite, a tých, ktorí by radšej prežili celý život na kalerábe a klíčkoch, než by si dali pohár koly light.

A aby to nebolo málo komplikované, zdá sa, že ani jedna skupina nemá patent na pravdu.Umelé sladidlá sú všade. Nájdeme ich v omáčkach aj zmrzlinách, v dia výrobkoch, kečupoch aj liekoch, ale nie každé umelé sladidlo musí automaticky predstavovať zdravotné riziko. Lenže aspartám, aktuálne jedno z najpoužívanejších, si v rámci zdravotných tém vydobyl nečakaný záujem. Na začiatku júla totiž dve agentúry Svetovej zdravotníckej organizácie zverejnili o tejto látke zaujímavé zistenia. Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny aspartám klasifikovala ako potenciálne karcinogénny pre ľudí.

Druhá skupina – Spoločný expertný výbor pre potravinárske prídavné látky, zas uviedla, že o spojitosti medzi aspartámom a rakovinou u ľudí neexistujú presvedčivé dôkazy a stále sa môže bezpečne konzumovať. Aspartám, ktorý patrí k umelým sladidlám a je dvestonásobne sladší ako cukor, sa pritom nachádza v množstve potravín a nápojov, ktoré bežne konzumujeme. Často ho pod jeho názvom alebo pod označením E 951 nájdete v žuvačkách, light jogurtoch, diétnych limonádach, energetických nápojoch, niektorých pudingoch, želatínach, cukríkoch aj sušienkach, ale napríklad aj v liekoch a doplnkoch výživy. Nemusíme ani spomínať, že zaradenie aspartámu na zoznam potenciálne karcinogénnych látok, vyvolalo vo svete paniku.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) však úplne zbytočnú. Ako oznámila, to, že aspartám je na spomínanom zozname, ešte neznamená, že definitívne spôsobuje rakovinu, a dokonca odborníci ani nenabádajú ľudí, aby ho úplne prestali konzumovať. „Len radíme trochu umiernenosti,“ povedal na tlačovke riaditeľ oddelenia výživy a bezpečnosti potravín v agentúre doktor Francesco Branca. Lenže ničomu, čo sa raz ocitne na zozname možných karcinogénov, kredit nestúpne. Máme sa teda báť, keď si miesto klasickej koly objednáme jej light verziu?

„Je rozdiel hovoriť o škodlivosti sladidiel, pravdepodobnej škodlivosti alebo možnej škodlivosti,“ vysvetľuje známy lekár MUDr. Boris Bajer, PhD., z Centra výživy a tréningu. „Vo vyhlásení WHO stojí, že aspartám je ‚možný karcinogén‘ a patrí do skupiny 2B. V tejto skupine je pritom aj Aloe vera alebo nakladaná zelenina. Do vyššej skupiny, 2A, čiže ‚pravdepodobný karcinogén‘, patrí napríklad červené mäso, no hovoriť o tom nie je až také zaujímavé. V najvyššej skupine 1, čo sú potvrdené karcinogény, sa nachádza alkohol, tabak či spracované mäsové výrobky. Dobre vieme, akí sme na Slovensku tolerantní k alkoholu, ale k látke, pri ktorej ani nie je dokázané, že spôsobuje rakovinu, sa spustila búrka horlivých reakcií. Dokonca aj odporúčania zaradiť asparám do skupiny 2B sú zo štúdií v skúmavkách a na zvieratách, takže jasné závery nemáme,“ dodáva. Na to, či je aspartám skutočne taký nebezpečný, ako sa nazdávame, neexistuje dostatok štúdií. Ale faktom je, že aspartám patrí k najtestovanejším umelým sladidlám a o jeho bezpečnosti bolo vydaných vyše sto štúdií. Pred desiatimi rokmi vydal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín stanovisko, že aspartám a jeho rozkladané produkty sú okrem pacientov s metabolickým ochorením fenylketonúria bezpečné pre všetky skupiny ľudí vrátane detí a tehotných žien. Nuž...

. Zdroj: Shutterstock

Vodu si osladím

Keď je však reč o umelých sladidlách, pristavme sa pri nápojoch. Ak ste niekedy boli na nízkosacharidovej diéte, viete, že light verzie limonád sú malou záchranou, ak vás prepadne chuť na sladké. Nápojom oklamete hlavu, upokojíte chuťové poháriky prahnúce po sladkej chuti a ani sa nemusíte báť, že navýšite svoj kalorický príjem. Možno ste zachytili aj jeden z virálnych fenoménov na TikToku – #WaterTok.

Influenceri sa predbiehajú v tom, kto namixuje lepší nealkoholický drink, ktorý po prvé fantasticky chutí, po druhé lahodí oku a po tretie z neho nepriberiete ani gram, pretože nemá prakticky žiadne kalórie. A čo si budeme hovoriť, chutí zaujímavejšie ako obyčajná voda z vodovodu. V rámci videí #WaterTok sledujeme „nadupané“ domáce bary plné sirupov, pestrofarebných pohárov a lákavo zabalených príchutí, ktoré stačí správne nakombinovať a presvedčiť followerov o tom, že napríklad jablková voda so slaným karamelom vám najlepšie padne k nedeľnej sieste. Navyše ak vám voda z vodovodu nechutí, aspoň dodržíte aký-taký pitný režim.

Najmä zdravší v porovnaní s nalievaním sa litrami sladených nápojov, ako tvrdia influenceri (nepredpokladáme, že bez osohu). Ale funguje to, pretože spoločnosti predávajúce príchute vody v Spojených štátoch zažívajú boom. Niektoré firmy uviedli, že vďaka trendu #WaterTok, ktorý nastúpil v marci, vypredávajú produkty šialenou rýchlosťou a ich tržby prudko rastú. Kto by sa sťažoval? Trend ochutených vôd má síce na sociálnej sieti silnú základňu fanúšikov (na konci júla získal #WaterTok už 587 miliónov zobrazení), na druhej strane sa začína ozývať kritika, že v dôsledku nadmernej konzumácie umelých sladidiel v nápojoch ľudia bojovali s nafukovaním alebo so silnou migrénou.

Christall Hann, jedna z používateliek sociálnej siete, tvrdí, že keď nabehla na trend sirupových vôd ochutených sladidlami, extrémne rýchlo pribrala. „Aha, tak už viem, čo je za tým. Presne to isté sa stalo mne,“ ozývalo sa v komentároch pod videom. Iní, naopak, tvrdili, že vďaka #WaterTok sa im podarilo zhodiť a prestala sa ozývať chuť na sladké. Podľa doktora Bajera netreba robiť z umelých sladidiel a špecificky z aspartámu metlu ľudstva, hoci svojím klientom odporúča v prvom rade piť vodu. „Nevidím zmysel piť nekalorické vody s umelými sladidlami, preferujem, aby sa ľudia naučili piť vodu – či už samotnú, alebo dochutenú citrónom, mätou, uhorkou, alebo minerálku, prípadne čaje. No z množstva silných štúdií vieme, že keď bežný stravník s obezitou prestane piť sladené vody a nahradí ich vodami s nekalorickými sladidlami, má výraznú redukciu hmotnosti. Často to rátame ako medzikrok k pitiu čistej vody, pretože priamy prechod zo sladkých limonád k vode je pre nich ťažký. Niekedy sa spotreba cukru u pacientov s obezitou šplhá až k sto kilogramom ročne. Na osobu!,“ vysvetľuje lekár a dodáva, že podľa štúdií môže konzumácia umelých sladidiel u ľudí s nadváhou tlmiť chuť na sladké.

. Zdroj: Shutterstock

Pozor na limity

Hoci zo štúdií aj z názorov odborníkov vyplýva, že aspartám nie v konečnom dôsledku pre náš organizmus taký škodlivý, treba ho užívať s mierou. Maximálne denné dávky by nemali prekročiť 40 až 50 miligramov na kilogram hmotnosti, čo však podľa doktora Bajera predstavuje približne 10 až 20 plechoviek sladeného nápoja v závislosti od výrobcu. „Pri nadmernej konzumácii aspartámu môžete spozorovať vedľajšie účinky ako plynatosť či tráviaci diskomfort všeobecne.“ Pokiaľ chcete znížiť príjem rafinovaného cukru, odborník odporúča sladenie medom (v studenej kuchyni), stéviou alebo erytritolom, či xylitolom, ktoré patria do skupiny polyolov, teda nekalorických, ale nie umelých sladidiel. „Ak si dáte raz za čas nápoj s umelým sladidlom, nebude to mať žiaden vplyv na zdravie. Stále však platí, že by sme sa mali čo najviac snažiť piť kvalitné a nesladené nápoje.“