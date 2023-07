Ako často by sme mali prať pyžamo a podprsenky? Expertka na čistenie tvrdí, že…

Každý má svoje štandardy, niekto perie posteľnú bielizeň týždenne, iný zas hodí plachty do pračky raz za mesiac. Odborníčka na čistenie a upratovanie Caroline Solomon (Tiktok.com/@neat.caroline) rozdáva na TikToku rady, ako by sme mali prať bielizeň, ak chceme žiť hygienicky a v čistote.

Uteráky

Možno vás to prekvapí, ale najhygienickejšie je prať uteráky po troch použitiach, minimálne však raz za týždeň. Zvoľte vysokú teplotu, aby ste zlikvidovali všetky baktérie a uteráky boli skutočne čisté.



Posteľná bielizeň

Potíme sa každú noc, a navyše, posteľná bielizeň je často zašpinená od zvyškov mejkapu a znečistená odumretými bunkami či posiata vlasmi. Ako tvrdí Caroline, meniť obliečky by sme mali každý týždeň. „Pri praní nastavte najvyššiu teplotu, aká je uvedená pri odporúčaniach na tkanine.“ Aj pyžamo by sme mali prať minimálne raz za týždeň, ak sa ale potíte v noci, treba ho meniť podľa potreby.