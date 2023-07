Zmenená Zuzana Plačková: Veľké SILIKÓNY sú preč a tá postavička... Tak dobre ešte NEVYZERALA!

Galéria (39)

Zuzana Plačková vážila tesne pred pôrodom skoro 100 kíl. Neprajníci si to vtedy náramne užívali a odkazovali jej, že nie je šanca, aby sa dostala naspäť do formy. Zuza však všetkým hejterom poriadne vytrela zrak. Synčeka Diona porodila v septembri minulého roka a dnes vyzerá, akoby ani nikdy nerodila. Ako píše Plus JEDEN DEŇ , postavu má takú dobrú, že ju niektorí podozrievajú, že podstúpila liposukciu. Sexi mamina sa na tom iba dobre zabáva. "Ja sa tomu teším, pretože keď si myslí niekto, že mám ´lipošku‘ alebo photoshop, to mi veľmi lichotí,” odkázala všetkým.

Zuzana Plačková je už ako prútik. Zdroj: Instagram queen.plackova