Martinčanka Janka si splnila sen: Jej chata vám vyrazí svojím dizajnom dych!

Preto keď prišla otázka, do čoho investovať, chata v lyžiarskom stredisku s možnosťou prenájmu iným hosťom bola prirodzenou voľbou a zároveň splneným snom. „Valčiansku dolinu sme si vybrali nielen pre dobrú dostupnosť (len 200 kilometrov od Bratislavy) a lyžiarske stredisko, ale videli sme tu snahy robiť oblasť celoročne atraktívnou. Pozemok je na okraji zástavby a výhľady sú nasmerované do krajiny, takže človek má pocit dostatočného súkromia, pričom len päť minút chôdze je kvalitné gastro, wellness, športové a detské ihrisko. V Malej a vo Veľkej Fatre nájdete naozaj veľa možností na ľahkú i náročnejšiu turistiku a výlety," hovorí Janka.

Janka ako redaktorka magazínov o bývaní a dizajne mala napozerané to najlepšie z celého sveta, kým jej manžel s povolaním stavbár vedel racionálne vyhodnotiť, čo rôzne architektonické prvky zahŕňajú v praxi.

CabinA je vlastne ako vaše druhé dieťa – tvoj muž Dušan ju postavil svojpomocne, všetky doplnky, každý kúsok interiéru ste starostlivo zvážili, kým dosiahla svoju podobu a postupne sa formovala, rástla. Kedy a ako vám napadla myšlienka, že si vybudujete Cabinu?

Môj muž Dušan má veľmi podnikavú povahu, takže keď sme sa pri riešení vlastného bývania dostali k nejakým peniazom, okamžite začal uvažovať ako by sme ich aspoň z časti vedeli zhodnotiť. Pred rokmi nás spojilo nadšenie pre snowboarding, takže chata v lyžiarskom stredisku bola pri zvažovaní investície prirodzenou voľbou. Keď sme sa začali baviť o jej podobe, nastala u nás vzácna zhoda (úsmev). Kľúčovým slovom sa stalo A-frame. Z architektúry prirodzene vychádza aj názov CabinA. Na vypracovanie projektu sme oslovili môjho spolužiaka z gymnázia, architekta Petra Tavela. Vedeli sme čo asi chceme, takže to šlo rýchlo.



Útulnú a hrejivú atmosféru zabezpečujú drevo, vlna, koža a kožušina, biely ľan a čierny kov. Zdroj: Erik Tomasak

To, čo každého zaujme, je, že CabinA je dokonalo minimalisticky, ale pritom útulne zariadená. Nemali ste pri jej zariaďovaní tendenciu spraviť z nej ďalšiu typickú chatu v horách s plédovými dekami a hlinenou keramikou?

Úprimne, keď som na Instagram púšťala prvé fotky z interiéru, nevedela som, čo očakávať a bola som zvedavá, ako bude slovenské „publikum“ reagovať na takýto vizuálne „úsporný“ interiér. Pri jeho zariaďovaní som postupovala úplne intuitívne. Nebrala som veľmi ohľad na zámer prenájmu a nesnažila som sa urobiť Cabinu univerzálne páčivú. Ak by som to mohla prirovnať k móde, v mojom šatníku nájdete najmä biele tričká, klasické džínsy a sivé a béžové svetre, ťažko preto odo mňa očakávať, že vytvorím nejaký vyzdobený interiér. Nedám dopustiť na klasiku a prírodné materiály, práve tie zabezpečujú, aj pri minimalistickom zariadení Cabiny útulnú a hrejivú atmosféru – drevo, vlna, koža a kožušina, biely ľan a čierny kov... To všetko podporuje aj nenápadná farebná paleta, ktorá vychádza z okolitého prostredia – borovicových lesov, lúk vlniacich sa vo vetre, čerstvo napadaného snehu, nekonečnej oblohy...



Vaša chata pôsobí na mnohých ľudí doslova ako útočisko pred ruchom veľkomesta, ako miesto, kde môžeš vypnúť, očistiť sa. Určite majú na to vplyv nielen vibes, aké z nej vyžarujú, ale aj to, že sa nachádza v horách, vo Valčianskej doline. Prečo ste sa rozhodli práve pre Valčiansku dolinu?

Valčiansku dolinu sme si vybrali nielen kvôli dobrej dostupnosti (len 200 km od Bratislavy) a lyžiarskemu stredisku, ale videli sme tu snahy robiť oblasť celoročne atraktívnou. Pozemok je na okraji zástavby a výhľady sú nasmerované do krajiny, takže človek má pocit dostatočného súkromia, pričom len 5 minúť chôdze je kvalitné gastro, wellness, športové a detské ihrisko... V Malej a Veľkej Fatra nájdete naozaj veľa možností pre ľahkú i náročnejšiu turistiku a výlety. Za mňa top je určite Feratta HZS, s deťmi potom skôr Gaderská dolina a Blatnický hrad. Áno, mnohí nám hovoria, že sme Cabinu mali postaviť radšej niekde na samote v lese, ako je to pri zážitkových ubytovaniach zvykom, no za mňa je to bez tečúcej vody a splachovacieho WC až príliš extrémne. Takto sme dokázali spojiť zážitok s komfortom, a to pre nás dáva zmysel.



V Cabine si realizovala aj lekcie jogy či art terapiu s viazaním vencov. Plánuješ aj do budúcnosti využiť jej potenciál na školenia či workshopy?

Týmito aktivitami som chcela v prvom rade Cabinu otvoriť aj lokálnej komunite, pre ktorú ubytovať sa vo Valčianskej doline úplne nedáva zmysel. Okrem otvorených podvečerných workshopov či lekcií jogy, vieme v Cabine robiť rôzne kreatívno-terapeutické aktivity aj pre uzavreté skupiny, či už kamarátky alebo kolegyne, ako teambuilding aj so spaním. Mám tu v Martine šťastie na úžasných ľudí, ktorí ma inšpirujú k rôznym spoluprácam. Okrem lunárnej jogy s Majkou Lackovou, ktorá je tiež ajurvédsky terapeut, robíme viazanie kvetinových vencov s Atelier Elesia alebo školu varenia s Janicou z Jem iné®, u ktorej majú hostia možnosť objednať si aj brunchový „kôš“, prípadne iný katering.



Akí hostia si vyberajú Cabinu a čo ich najviac očarí, aby mali túžbu sa do nej vrátiť?

Samotný A-frame a pobyt v ňom je v porovnaní s bežnou architektúrou osviežujúci zážitok. Je to hravý koncept, ktorý sme v prípade Cabiny nechali vyniknúť minimalistickým zariadením. V spojení so záplavou prirodzeného svetla a pocitom blízkeho kontaktu s prírodou, ktoré prinášajú presklené plochy, vznikol čistý priestor naplnený dobrou energiou, pôsobiaci ako balzám pre náš nervový systém preťažený stimulmi – nájdete v nej len to, čo potrebujete na relax. Stotožňujem sa s citátom anglického umelca Williama Morrisa, ktorý hovorí: „Doma by ste mali mať len veci, ktoré považujete za užitočné alebo veríte v ich krásu.“