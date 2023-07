Dovolenka vo Francúzsku? Slovenka Erika vám dá tip, ktoré miesta nevynechať!

Máte chuť na trochu netradičnú letnú destináciu? Poďte sa spolu s nami pozrieť na miesta, ktoré dýchajú autentickou atmosférou nefalšovaného Francúzska. Nevynechala by ich ani samotná Emily!

O miestach, ktoré dýchajú históriou a majú zaujímavú pridanú hodnotu, nám porozprávala Erika Koštialová, slovenská fotografka, ktorá žije v Paríži. Hoci pracuje v medzinárodnej firme, fotografia sa stala jej súčasťou a vášňou, ktorej venuje všetok voľný čas. „Milujem kráčať po meste a fotiť atmosféru, ľudí, život okolo seba. Práve maličkosti robia to krásne na fotkách. Keď sa ľudia pozerajú na moje fotky, chcem, aby cítili ten istý moment ako ja, keď som ho zachytávala.“

Fotografka Erika Koštialová Zdroj: Erika Koštialová

Romantické Provensálsko

Preslávené levanduľovými poľami, sviežim ružovým vínom a malebným vidiekom posiatym krásnymi vilami s okenicami v pastelových farbách. Ubytovať sa v niektorej z nich, ráno si na bicykli zájsť po čerstvé pečivo do najbližšej dedinky, cez deň spoznávať okolité mestá. To je sen! A tie malé kamenné mestečká? Jednoducho nádhera. Zastavte sa v Gordes, v jednej z najmalebnejších provensalských dedín, prejdite sa po miestnych trhoch v Aix-En-Provance alebo si v Saint-Rémy-de-Provance poseďte na útulnom námestí a nasávajte jedinečnú atmosféru. Ak chcete zažiť levanduľu v rozkvete, tak si už teraz naplánujte dovolenku koncom budúceho júna. Ideálne v oblasti Valensole Plateau, Sault Plateau alebo v údolí Luberonu. Mámivá vôňa sa šíri celým okolím.

Côte d’Azur - francúzska Riviéra

Preslávené Azúrové pobrežie je ideálnym miestom na dovolenku vo veľkom štýle. Veď kto by nepoznal slávne mestá ako Nice či Cannes. Ale vedeli ste, že len 15 minút od Cannes sa loďou, ktorá premáva každú hodinu, môžete ocitnúť na malebnom ostrove Sainte Marguerite, ktorý je síce maličký, no ponúka krásne výhľady na pobrežie, prírodnú rezerváciu a pevnosť, ktorú preslávil väzeň so železnou maskou? Voda je tu úplne azúrová a pred horúčavou sa dá schovať v píniovom lese. Ďalším krásnym miestom je dedinka Éze, ktorá sa týči na kopci. Na jeho vrchole sa nachádza exotická záhrada, ktorá ponúka dych vyrážajúce výhľady. Nevynechajte ani dedinky ako Mougins či Saint Paul de Vence. Objavíte v nich kamenné domy, úzke uličky a záplavy kvetín. Z obchodov sa šíri vôňa levanduľových mydiel a parfumov. Ak navštívite tieto miesta mimo letnej sezóny, je možné, že budete krásnymi uličkami blúdiť sami. V Cannes si vyjdite na starobylé hradby alebo sa poprechádzajte v prístave, kde sa môžete pokochať luxusnými jachtami. Určite však nevynechajte kultové mestečko Saint-Tropez s legendárnym bistrom Le Café Sénéquier. Poznáte ho z funesoviek aj zo seriálu Emily v Paríži. Ročne navštívi bistro až 600-tisíc turistov, takže je celkom možné, že počas sezóny si na kávu trochu počkáte.



TIP: Na hranici s Talianskom sa nachádza mestečko Menton, ktoré preslávili citróny. Vo februári sa tu každoročne koná Fête du Citron, kde nájdete alegorické vozy a obrovské sochy z citrusov. Určite sa odtiaľto oplatí odniesť džem z pomarančov či citrónov, citrónový olej alebo limoncello. Všetky tieto miesta sú dostupné vlakom či autobusom, takže sa sem dostanete bez problémov.

