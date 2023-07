Destinácia: Shopping! Kam sa vybrať na módne nákupy?

Paríž

Nie je to len Hermés, Cartier a Chanel, ale ak sa bez svojej Birkinky odmietate vrátiť domov, navštívte prudko módnu Rue du Faubourg Saint-Honoré. Máte nižší budget? Odneste si z Paríža basicové kúsky od Petit Bateau, bohémske outfity zo Sezáne, alebo sa hecnite a investujte do kultových balerínok Repetto. A samozrejme, hoďte očkom do Galeries Lafayette plnej dizajnérskych kolekcií, z ktorej sa vám nebude chcieť odísť ani pod hrozbou zmeškaného letu.

EVA tip: Neuveriteľné vintage kúsky z butiku Omaya na 29 rue Jean-Pierre Timbaud zoženiete za pár eur.



Berlín

Kde nájsť 180 obchodov pod jednou strechou? V berlínskej Alexe na Alexanderplatz. Okrem bežných konfekcií zájdite aj do Liebeskind či Valege s exkluzívnou bielizňou. Chcete si spraviť ozajstnú radosť? Odmeňte sa módnymi lahôdkami Gucci, Escada či Hugo Boss na známej Friedrichstrasse. Ikonické KaDeWe ponúka dizajnérske brandy ako Alexander McQueen, Celine, Dior, Acne Studios, Off-White, Isabel Marant, Misha, Dolce & Gabbana, či Dries Van Noten. Klobúkové maniačky si prídu na svoje v butiku Fiona Bennett, ak zas milujete originálne kúsky, zájdite do obchodu Superconscious.

EVA tip: Milujete starožitnosti a vintage? Nenechajte si ujsť nedeľný blší trh Mauerpark Flea Market na Prenzlauer Berg.

Zdroj: Shutterstock

Londýn

Nenakupovať v Londýne je rovnaký hriech ako si nepozrieť všetky krásne pamiatky, ktorými vás dostane do eufórie. Uletená streetová móda, najluxusnejšie módne domy aj vychytávky z blšákov, Londýn je skrátka pre vašu módnu dušu čistým balzamom (hoci nie vždy pre peňaženku). Povinnou jazdou je Harrod's a Portobello Road Market, obísť ale nemôžete ani Oxford Street so značkami Dr. Martens, All Saints, Flannels, & Other Stories, Debenhams, House of Fraser, French Connection alebo Miss Selfridge.

EVA tip: Najlepšie džínsy zoženiete v butiku Donna Ida na 106 Draycott Avenue. Jeho majiteľka sľubuje, že budú vašou druhou kožou!

Istanbul

Hoci jeden z najväčších trhov na svete, Veľký bazár, robí nakupovanie v Instanbule unikátnym zážitkom, nenechajte si ujsť ani ostatné high fashion adresy. Napríklad nákupné centrum Akmerkez s viac než 250-timi obchodmi. Pre zvučné dizajnérske mená si skočte aj do módnej štvrti Nisantasi. Čakajú na vás značky ako Prada, Tod’s, Chanel, Hermés, Christian Louboutin, Louis Vuitton, ale aj bežná konfekcia a zaujímavé butiky lokálnych dizajnérov.

EVA tip: Ulica Bagdat Caddesi má neuveriteľných 14 km a patrí jej štvrté miesto v rebríčku najlepších nákupných ulíc sveta. To musíte vidieť!