Celebrity vypratali šatníky: Ich luxusné kúsky môžu byť teraz vaše!

Galéria (20)

Nebolo za tým upratovanie, ale niečo omnoho dôležitejšie! EVA CHARITY BAZAAR je charitatívna online aukcia luxusnej módy, krásy i zážitkov a práve je v plnom prúde! Okrem toho, že plní sny a šatníky, pomáha ženám, ktoré to potrebujú. Každá fashion maniačka s veľkým srdcom nakupuje práve TU . Túžite po Gucci šatách od fotografky Petry Ficovej? Super sexi topánkach modelky Veroniky Vágnerovej, alebo elegantnej róbe od riaditeľa Miss Slovensko, Michaela Kováčika? Ikonických okuliaroch Louis Vuitton od Gabriely Ruman? Alebo ste skôr na kabelky, ako Jasmina Vrbovská Alagič? Nájdete tu vychytávky, k akým sa inde nedostanete!