Vitajte na Severke: Hausbót Mariky Majorovej budete chcieť vyskúšať na vlastnej koži

„Obaja máme radi blízkosť vody a život pri nej. Peter sa venuje windsurfingu, freedivingu a ja som Ryba, ktorej robí dobre byť pri vodnom zdroji. Pred časom si Peťo spravil ‚lodičák‘ na malé motorové plavidlá a troška sme popozerali Dunaj, jeho ramená, objavili sme marínu Modrá čajka v Čunove aj hausbótové komunity. A potom som v októbri 2021 Petra zatiahla na Designblok do Prahy, kde sa pristavil pri prezentácii plávajúceho hausbótu HB 18 od mladého českého architekta Štěpána Matouška, a bolo ‚vymaľované‘,“ hovorí Marika a Peter ju dopĺňa: „Sloboda pohybu na vode, nezávislosť, objavovanie a možnosť prespať na vode s plným komfortom ma fascinovali. V porovnaní so súšou je voda neregulovaná, slobodnejšia. A tak mladý architekt Štěpán vymyslel, postavil a certifikoval plávajúci hausbót z plne recyklovateľného plastu na elektrický pohon a z kategórie tiny homes, ktorý má jednoduché ovládanie, poskytuje dostatočný komfort a nepotrebujete naň ‚lodičák‘. Vyskúšali sme si pobyt na Vltave a vtedy som začal rozmýšľať, že by som na Slovensko priviezol prvý na mieru vyrobený exemplár.“

Marika a Peter sa nechali inšpirovať v Prahe. Zdroj: @severka_houseboat

Ja a ty na Dunaji

Názov Severka bol tak­isto Peťov nápad. „Napadlo mi to raz v noci, keď som rozmýšľal nad ženským názvom. Štěpánov ateliér sa volá Made by Sever a hviezda Severka vždy slúžila ako nebeská navigácia pre moreplavcov a dobrodruhov. A tak vznikol krásny názov Severka.“

Hausbót s architektom doladili na mieru a do detailov. Keďže Dunaj má dravejší tok ako Vltava, motor vymenili za silnejší, dodali druhú batériu, kotvu vybrali s ohľadom na bahnisté dno Dunaja, domysleli schodíky do vody aj východ na pochôdznu strechu. „A keďže my sme vysokí, vypýtali sme si vyšší strop. Dobrá architektúra vám na malú plochu (6,8 m²) dokáže komfortne a ešte aj s vkusom vtesnať kuchynku s varičom, malou chladničkou, rozťahovaciu posteľ aj minikúpeľňu a toaletu v jednom. Dva paddleboardy na letnú sezónu boli samozrejmosť.“

Hausbót Severka poskytuje komfort aj náročným hosťom. Zdroj: @severka_houseboat

Severka si za chvíľu svojej existencie už stihla vybudovať okruh hostí aj milé zážitky. Najčastejšie si ju však na noc či víkend prenajímajú ženy ako prekvapenie pre svojho partnera. „To sme si už odpozorovali. A tak do maríny na prebranie prichádzajú šťastné ženy a nič netušiaci muži. (Smiech.) Pre nás je zážitok pozorovať to, keď im Severku odovzdávame. Aj to, ako si ju potom hostia užijú. Už sme mali pár, ktorý sa na Severke zasnúbil, aj psích hostí, aj dieťa, ktoré bolo také zaujaté, že si ani nevšimlo, ako si vykývalo zub,“ usmieva sa Marika.

„Od začiatku mi bolo jasné, že by som tento unikátny pocit žitia a bytia na vode chcel sprostredkovať aj iným podobne naladeným ľuďom. Už len kormidlovanie plavidla na vode je zážitok pre dospelých aj deti či už pri oboplávaní galérie Danubiana, alebo sledovaní vtáctva a prírody na vode. Pre aktívnych máme dva už spomínané paddleboardy a cyklotrasy sú všade naokolo. Pripadá nám ako veľká škoda, že u nás tradície ani kultúra spolužitia s vodou ani žitie na nej neexistuje, Dunaj má v tomto smere nevyužitý potenciál, a naším cieľom je aj túto tému pootvoriť a pohnúť vodami,“ uzatvára Peter.