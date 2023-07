Chcete dokonalé vlasy? Tieto kefy vám doma nesmú chýbať!

Galéria (9)

Na každý typ vlasov

Kým spravíte inventúru v kúpeľni, poriadne preskúmajte svoje vlasy. Sú kučeravé, vlnité, rovné? Každý typ si vyžaduje inú vlasovú starostlivosť, výber správnych pomôcok nevynímajúc. Ak máte problém rozčesať pramienky a zúfate si nad tým, koľko vlasov vaša kefa zachytila počas česania, zvoľte špeciálne kefy na rozčesávanie. A áno, existujú aj také, ktoré si poradia s mokrými vlasmi bez toho, aby zanechali stopy v podobe zničených končekov. Kučeravé vlasy potrebujú hrebeň s riedkymi zubami, aby zanechali lokne hebké a oddelené. Rovné vlasy zas najlepšie uhladíte tzv. paddle kefou, ktorá je dostatočne široká, aby prečesala vlasy po celej dĺžke a zamerala sa na veľkú plochu.



A čo čistenie?

Bez toho sa nezaobídete. Zvyšky olejov, mazu, stylingových produktov a usadenín na vlasoch si bez správnej hygieny ľahko prenesiete do vlasov, takže čistenie pomôcok je naozaj základ. Mali by ste si vyhradiť každý týždeň na malé spa pre vaše kefy a hrebene. Na kefu s diviačimi štetinami použite jemný šampón (pokojne aj detský), plastové kefy môžete vyčistiť bežnými prípravkami alebo ich ponorte do horúcej vody s lyžicou octu a sódy bikarbóny. Po tom, ako ich dôkladne opláchnete, ich nechajte voľne usušiť.

Tip: Čistič kief s drôtikmi zbaví kefu vlasov expresne rýchlo, navyše spolu s vyčesanými vlasmi zbaví kefu aj prachu.