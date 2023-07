Mirka Partlová zmenila IMIDŽ: Dlhé vlasy sú MINULOSŤ!

Galéria (58)

Mira Partlová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CW-5gVeqzp5/

Herečka Mirka Partlová je na Slovensku známe meno, píše Báječná žena . Objavovala sa v obľúbených seriáloch, reláciách, ale hlavne ju môžeme vidieť na divadelných doskách. Talentovaná herečka sa okrem pracovných povinností venuje svojej rodinke a žije si spokojný rodinný život.

Herečka rozhodne nepatrí medzi známe tváre, ktoré na sociálnych sieťach do detailov mapujú svoj osobný život. Ak niečo zdieľa, tak len svoje fotografie, ale občas niečo ukáže. Nedávno svojich fanúšikov potešila a podelila sa o zábery nového účesu.