Pravda o Victoria's Secret: "Nemyslite si, že to, čo vidíte, je reálne," tvrdí modelka!

Spomínate si na časy, kedy prehliadka Victoria's Secret bola na vrchole a všetci čakali s akými skvostami prídu tento rok? Tomu už odzvonilo, no Victoria's Secret Angels prehovorili o minulosti.

"Bola som si na 100% istá, že nie je šanca aby si ľudia mysleli, že to je reálne," začala Josephine Skriver, jedna z Victoria's Secret Angels. "Keď sa pozriem na staré kampane, tak jasne vidím, čo nám poupravovali," pridala ja Jasmine Tookes.

Jasmine Tookes Zdroj: PROFIMEDIA.SK