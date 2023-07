1. Neládujte sa studenými nápojmi a potravinami

Zdroj: Shutterstock

Vaše telo na ľadovú limonádu, alebo nanuk zareaguje úplne opačne, ako by ste si želali. Bude to preň teplotný šok a zareaguje tak, že sa bude snažiť dostať ho z toho šoku - ergo ho troška otepliť. No díky. Akože chápeme, že zmrzlina a ľad sa k letu vyslovene pýtajú, ale všetko s mierou.