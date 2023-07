Dostanete sa do Hollywoodu len CEZ POSTEĽ? Tu je PRAVDA!

Brána do filmového neba či jednosmerný lístok do pekla? Hollywood je zaručene miestom, ktoré aj z nenápadného dievčatka dokáže vykúzliť celosvetovú hviezdu. Ale za akú cenu?

Galéria (12)

Sen o striebornom plátne, žiare reflektorov, titulkách magazínov, zlatej soške... „And if you want these kind of dreams it's Californication,“ spieva v jednej z najznámejších piesní Red Hot Chilli Peppers o tom, ako si mladé nádejné herečky z celého sveta prídu do Ameriky splniť svoj sen o hviezdnej kariére. Ako v každom zamestnaní, ani v Hollywoode vám však šťastie nespadne z neba a konkurencia je veľká. Čo veľká, obrovská! Herečky často merali tisíce kilometrov, žijú v malých apartmánoch, boja sa neúspechu, sklamania rodiny a úspory sa rýchlo míňajú. Napätie a súťaživosť stúpa a mnohé z nich preto neváhajú pritvrdiť a pre rýchly kariérny skok sú ochotné urobiť čokoľvek. To si veľmi dobre uvedomujú aj veľké žraloky filmového priemyslu a na svoje malé rybičky netrpezlivo číhajú.

Posteľová kultúra

S Hollywoodom sa roky spája nelichotivá povesť à la sex, drogy, násilie a označuje sa za miesto, kde neexistujú zábrany či aké-také morálne hranice. Aj pre to sa do slovníka zapísal termín califonication. Vznikol spojením slov Kalifornia a fornication, teda smilstvo. O tomto fenoméne dokonca vznikol aj rovnomenný seriál, ktorý túto zvrátenú stránku Hollywoodu, kde sa vernosť nenosí, zachytáva. David Duchovny sa pre rolu Hanka Moodyho hodil dokonale. Ležérny frajer bez svedomia s apetítom na mladé dievčatá totiž nie je len v seriáli, ale aj v súkromí. Nie je tajomstvom, že jeho posteľou už prešli stovky žien a dokonca nedávno vyplávalo na povrch, že jednou z nich bola aj jeho herecká kolegyňa zo seriálu Akty X Gillian Anderson. Dvojica si síce dnes nevie prísť na meno, no kedysi to medzi nimi zaiskrilo. Teda, len tak hollywoodsky. Nezáväzne a na jednu noc.

Marylin Monroe Zdroj: archív

Marilyn na kolenách

Nie nadarmo sa hovorí, že bez vetra sa ani lístok nepohne. To, o čom sa roky len šepkalo, potvrdili aj tie najväčšie svetové hviezdy. Marilyn Monroe, mnohými považovaná za prvý veľký sexsymbol, kedysi opísala Hollywood ako „preplnený bordel“. V biografii Anthonyho Summersa s názvom: Goddess: The Secret Life Of Marilyn Monroe autor spomína na hviezdu, ktorá definovala svoju kariéru slovami: „Strávila som veľa času na kolenách.“ Keď sa jej kedysi britský spisovateľ W. J. Weat­herby opýtal, či sú príbehy o kastingovom gauči pravdivé, Marilyn odpovedala: „Môžu byť. Čo však neviete, je prespať sa k tomu, aby ste sa stali hviezdou. Chce to oveľa, oveľa viac. Ale pomáha to,“ dodala s úsmevom.

Nesmrteľná Marilyn však nie je jediná, ktorá o posteľovej kultúre prehovorila a potvrdila, že veľa herečiek takto dostalo svoju prvú šancu zažiariť na striebornom plátne. Dokonca aj desaťročia po jej smrti sa veci nezmenili. „Pripadalo mi trochu divné, že konkurz sa koná v sobotu večer v dome režiséra v Los Angeles. Povedala som si, že je to možno normálne. Bol len v pyžame, a keď som vošla, ponúkol mi drink. Čoskoro vyšlo najavo, o čo mu vlastne ide. Dala som mu jasne najavo, že sa to nestane a vybral si nesprávnu,“ spomína na začiatky kariéry Charlize Theron. Hviezda filmu Transformers Megan Fox zase v roku 2009 priznala, že sa už tiež s takýmito praktikami stretla.

„Niektorí z týchto ľudí sú hollywoodske legendy. Máte sa s nimi stretnúť a hovoríte si: Nemôžem uveriť, že sa chce so mnou tento človek porozprávať. A potom zistíte, že mu rozhodne nejde o to! Je to desivé.“ O nočnej more by vedela hovoriť aj Gwyneth Paltrow, ktorej režisér ponúkol, že konkurz môže dokončiť v posteli. „Odišla som. Bola som úplne v šoku. Mrzí ma však, že v mnohých herečkách to môže vyvolať obavy, že im odmietnutie zničí kariéru,“ varovala. Herečka Thandie Newton tiež odhalila zvláštne praktiky pri prvých profesionálnych konkurzoch, ktoré absolvovala ako mladá. „Bol tam režisér, ktorý natáčal zábery pod mojou sukňou. Povedal mi, aby som sa začala sama seba dotýkať a mám myslieť pri tom na muža, ktorý sa so mnou v tej scéne bude milovať. Pripadalo mi to trochu divné, ale vtedy som si myslela, že to tak asi naozaj funguje. Neskôr som sa dozvedela, že sa na tom zabáva a púšťa to svojim známym.“

David Duchovny ako Hank Moody v seriáli Californication. Zdroj: Showtime/LMK

Ide to aj podobrotky?

Vďaka kampani Me Too, ktorá po prstoch klepla nejednému vypočítavému filmovému producentovi či režisérovi, sa veci začali meniť. Hollywood sa síce jemne oprášil a mnohí si začali uvedomovať, že aj to, čo sa udeje za zatvorenými dverami, sa im môže vypomstiť. Otázkou teda ostáva, dá sa preraziť v Hollywoode aj poctivo? Samozrejme, ako vnučka Stevena Spielberga by ste na kastingu porotu zaujali aj bez otvorenia úst, no ak za sebou nemáte žiadne veľké meno, známy hollywoodsky kouč radí, že si v prvom rade treba uvedomiť, že aj tu platí zlaté pravidlo: Pomaly ďalej zájdeš.

„Ak sa do L. A. presťahujete, majte jasnú víziu, no nesiahajte hneď na vrchol ľadovca. Usaď­te sa, nájdite si akékoľvek zamestnanie, ktoré vám pokryje základné výdavky, a prihláste sa na hodiny herectva. Majte oči otvorené a choďte na všetky možné kastingy. S nimi vám vie skvele pomáhať aj agent. Pripravte sa však na to, že ich budete musieť absolvovať desiatky, kým vás niekto konečne neobsadí. Každý jeden vás však posunie bližšie k vášmu snu. Od malých úloh v reklamách sa postupne prepracujete k väčším úlohám. V živote nič nie je jednoduché a pripravte sa na pot, slzy a pocit beznádeje,“ vysvetľuje hollywoodsky kouč a zdôrazňuje, že výzor síce je dôležitý, ale nie kľúčový.

„Nie na každú rolu sa hodí prvoplánová kráska. Máme množstvo dokonalých herečiek, ale často majú oveľa viac ponúk tie, ktoré majú vyžarovanie, sú niečím zaujímavé a majú veľký krivý nos.“ Nikdy teda neviete, aký typ sa akurát režisérovi hodí. Stačí si len veriť, mať zdravé sebavedomie, pokoru a úspech sa dostaví. O tomto roky hlása aj hviezda Lady Gaga. „Ak bude v miestnosti 99 ľudí, ktorí vám neveria, stačí, aby tam bol jeden, ktorý vo vás niečo uvidí a ten človek zmení všetko!“