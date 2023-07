Vystrašená Kim Kardashian: Objavil sa na jej selfie DUCH?

Galéria (22)

Denne si urobí desiatky záberov, no ani vo sne by jej nenapadlo, že sa na jednom z nich objaví zvláštny úkaz. "Záber vznikol, keď som bola úplne sama. Som vydesená z tej ženy v okne," napísala pod svoju foto Kim. Pri okne, kde je nenalíčená a strapatá, akoby naozaj stála postava ženy v dobovom oblečení a držala si ruky. Nad tým, čo to bolo si však neláme hlavu len hviezda, ale aj jej fanúšikovia, ktorí jej radia, aby si zistila, kto na tom mieste pred tým žil. Iní zase vtipkujú, že to je určite len jej mama Kris, ktorá musí byť vždy a všade. Či ide naozaj o ducha je záhadou, no jedno je isté, z toho záberu naozaj naskakujú zimomriavky. Veď, posúďte samy. FOTO NÁJDETE TU!