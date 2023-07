Britney schytala FACKU od ochranky: Takmer som skončila na ZEMI!

Galéria (34)

Rýchla mela, ktorá mala nečakané následky. Hovoríme o hviezdičke Britney Spears, ktorá dostala úder do tváre po tom, čo chcela upútať pozornosť známeho basketbalistu. Prvý o tom informoval portál TMZ.

Britney Spears v časoch jej najväčšej slávy. Zdroj: moviestillsdb.com

„Traumatické zážitky pre mňa nie sú nové a zažila som ich. Na to, čo sa mi stalo uplynulú noc, som nebola pripravená. Keď som šla na večeru, spoznala som športovca v hotelovom lobby. Neskôr som v inom hoteli šla na večeru a uvidela som ho znova. Rozhodla som sa k nemu priblížiť a zablahoželať mu k úspechu. Bol tam naozaj hluk, tak som ho poklepala po ramene, aby si ma všimol. Som si vedomá jeho stanoviska, v ktorom spomína, že som ho ‚chytila zozadu‘, no ja som ho len jednoducho poklepala po ramene. Jeho ochrankár ma nato udrel do tváre, pred davom ľudí, bez toho, aby sa obzrel. Takmer som skončila na zemi a spadli mi okuliare,“ opísala situáciu 41-ročná americká speváčka, píše Markíza.sk.