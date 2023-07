Margot Robbie NEBOLA prvá voľba Barbie: Hlavnú rolu mala hrať...

Galéria (30)

Už čoskoro budete môcť v kinách vidieť dlhoočakávanú snímku Barbie filmu, kde bezstarostne krásna Margot Robbie žije v dokonalom svete. Mnohých však šokovalo zistenie, že pôvodne mala byť hlavnou hrdinkou úplne iná žena.

Amy Schumer Zdroj: Reuters

Amy Schumer sa nielen podieľala na scenári, k filmu Barbie, ale mala byť aj predstaviteľkou ikonickej bábiky. No v začiatkoch natáčania sa rozhodla prestať, údajne kvôli nabitému programu a nestihla by venovať filmu dostatok pozornosti. Ukázalo sa, že pravda je niekde inde, keďže nedávno prezradila: "Nemôžem sa dočkať, keď film uvidím, vyzerá úžasne. Myslím, že som povedala, že za mojím odchodom boli konflikty v rozvrhu. V skutočnosti to boli nezhody v rámci tvorenia samotného filmu. Ale teraz za filmom stojí nový tím a vyzerá, že to je veľmi feministické a cool," prezradila Amy. FOTO HEREČIEK NÁJDETE TU!