GLAM-UP! Vlasová expertka varuje: Vlasy NIKDY nenechajte PRIRODZENE VYSCHNÚŤ! Prečo?

Všetky nás učili, že vlasy by sme mali čo najmenej tepelne upravovať. K tomu sa priamo viazalo aj fénovanie. Expertka na vlasy však volá na poplach! Vždy treba vlasy fénovať a je na to jeden hlavný dôvod!

S Máriou Juríkovou sme sa v relácii GLAM-UP! rozprávali nielen o samotnom vyšetrení vlasovej pokožky, ale aj o liečení a správnej starostlivosti. Mnohé z vás určite prekvapí, že vlasy by sme si nikdy nemali nechať uschnúť prirodzene, ale vždy vysušiť fénovaním. Viete prečo to tak je? To sa dozviete vo videu nižšie!