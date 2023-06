Ťažký údel českej herečky: Z prvého manžela sa vykľul GAY, druhý ušiel za mladou MILENKOU

Galéria (23)

Obľúbená herečka oslavuje 61. narodeniny, známou sa stala vďaka rolám vo filmoch Nuda v Brne, Snowboarďáci, Rafťáci a Vlastníci či v seriáli Ulice. V roku 2018 zahviezdila aj v šou StarDance (obdobe nášho Let´s Dance, pozn. red.) s tanečným partnerom si vybojovali krásne druhé miesto. Vo veciach lásky to však Tomicová rozhodne ľahké nemala. S prvým manželom boli svoji 10 rokov a mali spolu syna Adama.

Na otázku Blesku , prečo jej prvý zväzok nevyšiel, v roku 2014 odpovedala: "On ani nemohol vyjsť, pretože ako som sa neskôr dozvedela, žila som s fajn kamarátkou. Manžel bol homosexuál, sám sa s týmto faktom ťažko vyrovnával a mojím problémom zase bolo, že som vyrastala v príliš nádhernom rodinnom prostredí a teda som si nevedala predstaviť, že by som svojmu synovi nepripravila to isté. A tak naše trochu nešťastné manželstvo trvalo desať rokov.“

Tomicovej druhým manželom sa v roku 2003 stal rovnako známy herec Ondřej Malý (57), spolu majú dcéru Anežku. Po 19 rokoch manželstva však prišla šokujúca správa, ktorú vtedy riešilo celé Česko. Malý svoju ženu opustil kvôli mladšej milenke, taktiež herečke. S Kristýnou Kociánovou (38) sú spolu doteraz a v septembri 2022 sa im narodilo dieťa. Ako pripomína Extra.cz , Tomicová niesla túto situáciu veľmi ťažko a na istý čas sa stiahla z očí verejnosti. Keď sa herečka pozbierala, po stretnutí s exmanželom na jar tohto roka sa jej rana na srdci opäť otvorila. "Niekedy okolo Českého Leva, ktorý bol štvrtého marca, sa Pavla mala s Ondřejom niekde stretnúť. A aj keď si myslela, že to najhoršie má za sebou, druhý deň po odohraní predstavenia jednoducho zničohonič prestala fungovať. Tá bolesť tam je stále. V televízii Prima si vyžiadala niekoľkotýždňovú prestávku v nakrúcaní, rušili sa divadelné predstavenia,“ povedal v marci zdroj z jej blízkeho okolia.