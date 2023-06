A je to VONKU! Tomáš a Marcela prehovorili o ich vzťahu!

Galéria (14)

Dobre vieme, že medzi Marcelou a Tomášom to iskrilo. Plač pri odchode, spoločný smiech a nakoniec rande po šou. Mnohí si aj mysleli, že sa vráti k Marcele, ktorá sa po šou ako takmer jediná nezapájala do bojov medzi nevestami a žila si svoj život.

"My keď sme sa stretli, tak sme to nezverejnili. Bolo dosť náročné ísť niekde spolu bez toho, aby nás niekto nespoznal. Pretože všade kam chodíme, nás ľudia zastavujú a chcú fotiť," začal Tomáš, ktorého Marcela priťahovala už vo vile. "My sme nechceli, aby to proste išlo von cez nejakých ľudí, ale cez nás. Čiže stretávať sa stretávame a jednoducho momentálne sa spoznávame," priznal v rozhovore pre TV Markíza.