Aj mejkap môže byť štítom proti UV žiareniu a znečisteniu: Ktorý si vybrať?

Ochráni pred UV žiarením, funguje ako účinná bariéra pred smogom a znečistením, a navyše vyzerá fantasticky. Mejkapy s SPF bariérou sú pre pokožku v lete skrátka must have.

Foto: The Manucurist

Galéria (8)

Tak ako je pre nás samozrejmosťou používať krémy s vysokým SPF faktorom, mali by sme svoju pozornosť zamerať aj na ostatné produkty. Reč však nie je len o krycích krémoch, BB či CC krémoch a rozjasňovačoch, ale aj o farbičkách na tvár. Pokožku treba chrániť dôkladne, a preto sa poobzerajte po líčidlách, ktoré zvládnu oveľa viac. Aj tu sa však oplatí čítať zloženie, pretože nie každý produkt je – alebo môže byť – obohatený o SPF. Napríklad s púdrovými líčidlami to je o niečo komplikovanejšie ako v prípade krémových a tekutých produktov. Nedokážu zaručiť rovnomerné pokrytie, a teda ani rovnomernú ochranu pred UV žiarením. Preto ani neuvádzajú výšku UV faktora, aj keď istou hodnotou disponujú. To platí aj pri očných tieňoch a lícenkách. Účinná ochrana v podobe krému + mejkap ako doplnenie = lepšie pripravená pokožka na slnečné lúče.

BB Hyaluron Cream All in One SPF 30, Dermacol Zdroj: Dermacol

Multifunkčné krytie

Podkladové krémy a bázy s ochranným faktorom majú zväčša transparentnú textúru, ale patria sem aj tónovacie fluidy. Obsah zlatistých a bronzových pigmentov zas dodá pleti krajší letný odtieň. Aby ste zabránili predčasnému starnutiu, vyberajte si iba tónovací krém s vyšším SPF. Krycí mejkap by tiež mal obsahovať UV faktor. Tie špičkové poskytujú širokospektrálnu ochranu až do výšky 50 SPF. Výhodou líčidiel s UVA/UVB ochranou je to, že sa dajú počas dňa reaplikovať, takže jednak osviežite mejkap a zároveň posilníte aj ochranu pleti. V tomto prípade vám spraví exkluzívnu službu minerálny púder s SPF faktorom, ktorý nájdete v mnohých odtieňoch alebo v transparentnej verzii.