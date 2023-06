Nová Miss Slovensko 2023: Krásna tanečnica Daniela získala aj ďalších 5 titulov!

Galéria (40)

Miss Slovensko 2023 sa stala Daniela Vojtasová. Zdroj: Matej Kalina

Galavečerom Miss Slovensko divákov sprevádzal bývalý hokejový obranca Boris Valábik a ringový uvádzač Marek Polomský. Každé z dievčat sa predstavilo vo videovizitke a vlastným vystúpením, počas ktorého ukázali, v čom vynikajú. Po každej trojici si finalistky odchytil Boris, ktorý ich vyspovedal, otázky si však kládli aj súťažiace navzájom.

Tesne pred finálovou bodkou sa na pódiu ukázal riaditeľ súťaže Michael Kováčik, ktorý oznámil prekvapenie, že jedno z dievčat sa zúčastní svetového finále Miss Universe. Rozhodlo sa, že našu krajinu bude reprezentovať finalistka s číslom 3, Kinga Puhová. Titul druhej vicemiss odovzdala doteraz úradujúca Jana Vozárová, korunku posunula finalistke s číslom 2, Sonji Kopčanovej. Predošlá vicemiss Sylvia Šulíková zasa korunkou obdarovala finalistku s číslom 9, Petru Sivákovú.

Galavečer Miss Slovensko 2023. Na snímke Gabriela Ruman, Alena Pallová a Romana Škamlová. Zdroj: Matej Kalina