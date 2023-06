Adela robila reklamu na farbu na vlasy: Uf, po tomto značka asi OĽUTUJE, že si ju najala!

Galéria (42)

Najnovšie bude hostkou v jej šou Trochu inak s Adelou česká herečka Tereza Kostková. Ako píše Plus JEDEN DEŇ , súčasťou spomínanej reklamy na farbu na vlasy bola vtedy s Vinczeovou aj ona, a tak si spoločne na nakrúcanie zaspomínali. "My sme spolu natáčali reklamu na farbu na vlasy. To bolo super, tam sme sa vlastne spoznali,” načala tému Adela. "Češky, Slovenky, blondíny a brunety v jednej harmónii,“ smiala sa herečka Kostková, ktorá je známa z filmov Líbáš jako ďábel, Ženy v běhu či Po čem ženy touží.

Tereza Kostková hosťom v Adelinej šou. Zdroj: RTVS