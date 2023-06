Celeste Buckingham o svojej DIAGNÓZE: Hrozia vážne problémy s plodnosťou… Šanca je mizivá!

Galéria (52)

Na Slovensko chodí už len dva až trikrát do roka, týždenník PLUS 7 DNÍ využil príležitosť a požiadal ju o stretnutie a rozhovor. V ňom Celeste porozprávala o svojom novom živote. Tým, že je speváčka výrečná a otvorená, prezradila mnoho vecí aj zo svojho súkromia. Najviac prekvapila informáciou o svojom zdravotnom stave. Lekári jej diagnostikovali syndróm polycystických ovárií.

To je čerstvá informácia. Prečo ste sa doteraz o niečom takom nezmienili?

Nie je to čerstvé, ale nemala som dôvod o tom hovoriť. Potrebovala som tento fakt prijať. Nie som jediná na svete, ktorá má túto chorobu, no je len nízke percento žien, ktoré tým trpia. Ide o ochorenie vaječníkov, ktoré mi zistili v dvadsiatich dvoch rokoch. Moje telo nedostatočne spracúva kalórie, a preto mi váha veľmi kolíše. Sú ženy, ktoré veľmi priberú, iné, naopak, veľmi schudnú. Ja som ten prvý prípad, ale úprimne vravím, už mi to nevadí. Stále si hovorím, že najdôležitejšie je byť vďačný za telo, pretože práve ono nás bude nosiť celý život. Od narodenia až po smrť.

Má vaše ochorenie aj iný vplyv na ženský organizmus?

Bohužiaľ, má. Neplodnosť. Veľmi veľa žien s týmto syndrómom sa trápi, pretože sa nestanú matkami. Aj mňa to zasiahlo, keď mi to povedali. Ženy tesne po tridsiatke rozmýšľajú, či ľahko otehotnejú, lebo s pribúdajúcim vekom to vraj ide ťažšie. No my s našou diagnózou to máme oveľa ťažšie. Je mizivá šanca, že raz budeme mať deti. Tento fakt som prijala a učím sa s ním pracovať.

Celeste na Madeire Zdroj: https://www.instagram.com/p/CMfLPmZltHa/

V minulosti ste spomínali, že deti milujete. Ako sa s tým dá vyrovnať?

Nie je to ľahké, ale vravím si, že keby som ich nemala, nebola by som prvá ani posledná. Len spoločnosť je nastavená tak, že všetky musíme byť matkami. V skutočnosti to tak nemusí byť. Ak sa ma niekto začne pýtať na deti a poznamená, že mi čoskoro začnú tikať hodinky, už na to nereagujem. Naopak, skôr sa zamýšľam nad tým, či deti chcem ozaj mať.

Aktuálne foto Celeste Buckingham v galérii.

Celý rozhovor v nájdete v aktuálnom vydaní PLUS 7 DNÍ.