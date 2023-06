Jana Majeská prehovorila o ROZVODE: Keď je vzťah nefunkčný, vždy je dôležité vypovedať pravdu!

Galéria (7)

Jana Majeská, ktorá je dlhoročnou tvárou RTVS, v máji oslávila okrúhle jubileum. V rozhovore nám prezradila, ako vstúpila do novej životnej dekády a ako vníma novú cifru na začiatku svojho veku. Spolu s dcérami Biankou (15) a Ninou (10) tvoria po rozpade manželstva silnú trojku, píše Šarm.sk.

"Otec zomrel v minulom roku a dva roky predtým, na jeseň 2020 som sa rozvádzala. Navyše v tom čase zúrila tvrdá pandémia. Bolo to extrémne náročné zo všetkých strán," pozrela do minulosti Janka Majeská. "Bolo to ťažké. Sú chvíle v živote, keď má človek pocit, že už nevládze. No keď sa spätne obzriem, najprv mesiac vzad, potom polroka, rok, dva roky, tak vidím, ako sila prichádza každým dňom a každou skúškou sa človek zoceľuje a rastie."

Janina dcéra Bianca (vľavo) bude mať onedlho 15 rokov a Ninka (vpravo) má 8. Zdroj: archív J. Majeská

Prekvapil ju fakt, že musí podpísať rozvodové papiere? "Nebola to situácia, ktorá prišla z večera do rána. V takýchto etapách života potrebuje človek obrovskú silu, aby dokázal odkomunikovať, že sa niečo končí. Je to veľmi náročné aj bolestivé, keď prídu do života situácie, že prestupujeme na mieste a zotrvávame v niečom, čo bolí partnerov aj ich deti. Pre mňa je veľmi dôležitý zdravý harmonický vzťah. Ale treba povedať, že každý jeden človek, ktorého stretneme v živote, má pre nás obrovský zmysel," priznala.

Moderátorka RTVS Jana Majeská. Zdroj: RTVS

Ako rozvod zvládali ich deti? "Pre moje deti som sa snažila byť tou najväčšou oporou od začiatku a spolu sa nám to darilo zvládať. Myslím si, že sa učíme jedna od druhej a druhá od tretej. My dospelí pozorujeme sami seba cez deti, ktoré zrkadlia naše silné aj slabé stránky. Ja nie som výnimka. S deťmi sa vieme porozprávať aj o tejto životnej zmene. Jedna druhej si vieme povedať aj to príjemné, aj to, keď urobíme chybu. Niekedy, aj keď som bola najviac unavená, deti ma podržali a vďaka nim idem ďalej," hovorí Jana. "K dievčatám som sa snažila byť maximálne úprimná v tom, čo sa deje, ako sa to deje, čo cítim a čo ma zraňuje. Deti sú veľmi vnímavé a sú odrazom vzťahu rodičov."

Jana Majeská so svojimi dcérami. Zdroj: súkromný archív M.J.