Lucia Hlaváčková poodhalila súkromie: Z letnej lásky sa stal snúbenec!

Galéria (20)

„Ach, letné lásky. Boli ich plné knihy, filmy či časopisy a fantázia išla na plné obrátky, no realita bola iná. Veľa mojich letných lások sa odohralo iba v predstavách. Keď sa mi v tábore páčil nejaký chlapec, bola som len kamoška, maximálne sme si spolu zatancovali slaďák a na konci turnusu si vzal ,za ženu‘ inú dievčinu,“ smeje sa Lucia. „Záujem o mňa začali chlapci javiť na strednej škole. Nikdy to nebola čisto letná láska a koniec. Ale je pravda, že tú najväčšiu lásku som stretla práve v lete.

Lucia Hlaváčková Zdroj: archív L.H.