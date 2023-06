Exmilenka Vémolu šokovala: Len 19-ročná pornoherečka Rika Fane je TEHOTNÁ! Kto je otec?

Galéria (60)

Hana Džurbanová sa zviditeľnila v roku 2020 v šou SuperStar, keď mala len 15 rokov. Pôsobila dojmom cudného dievčaťa, preto spôsobilo rozruch, keď sa neskôr čerstvo plnoletá dala na dráhu pornoherečky a hlásala, že "mama je pyšná na to, koľko zarába“. Už s umeleckým menom Rika Fane plnila stránky bulváru minulý rok, keď sa prevalil jej pomer s MMA zápasníkom Karlosom Vémolom. Dvojica sa stretávala štyri mesiace a to aj v dobe, keď si bojovník bral za ženu Lelu Ceterovú, matku svojich dvoch detí.

Za aférou však už dali obe strany bodku. Rika je šťastná po boku kolegu z pornohereckej branže Stanleyho (37), s ktorým sa dali dokopy na jeseň. Mladý muž okrem nakrúcania filmov podniká, v roku 2019 si otvoril swingers klub v Plzni, a zviditeľnil sa tiež vzťahom s inou známou českou pornoherečkou Lady Dee. Ľudia vzťahu mladučkej Hanky a o 18 rokov staršieho Stanleyho veľké šance nedávali, oni však dokázali opak. Pornoherec svoju vyvolenú požiadal po piatich mesiacoch

o ruku, zásnuby sa odohrali vo februári vzťahu v Paríži. Rika teraz pre Extra.cz potvrdila ďalšiu veľkú novinu.

