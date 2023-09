Slovenská moderátorka dovolenkovala v kempe, kde boli všetci NAHÍ: Ukázala FOTKY... Tá sa NEZDÁ

Galéria (32)

Ako si všimol portál Topky.sk , nedávno sa vrátila z dovolenky v Chorvátsku. Klasiku však nečakajte, s priateľom Tomim a malým synčekom Sebastianom vyrazili do nudistického kempu. "Naše prvé kempovanie, moje prvé stanovanie v živote. Bolo to náročné, ale bolo to super. Tomi mi od začiatku hovoril, že “toto nie je dovolenka, toto je dobrodružstvo”. A veru bolo. Prvé dva-tri dni som si musela zvyknúť, že je všade chaos, všade veci, nič nemá svoje miesto, ani systém. A je kvázi všade aj bordel. Samo sa nenavarí, ani neuprace, ako keď je all inclusive. Ale poviem vám, namotala som sa!“ teší sa zo zážitku Kika. Pochvalovala si aj samotný nudistický kemp.

Moderátorka Kika Jurčová Zdroj: https://www.instagram.com/p/CvUkWDxKIRi/