Zlomený Tomáš prehovoril o rozchode s Marcelou: SLZY na krajíčku a roztrasený HLAS! UF

Zamilovaný pár, ktorý zviedla dokopy šou Ruža pre nevestu, je minulosťou. Marcela Dolniaková v sobotu zverejnila správu o rozchode s Tomášom Tarrom."Nebudem vysvetľovať dôvod, prečo sa naše cesty rozišli. Je to medzi nami a vieme, že to bude pre nás oboch takto lepšie,“ tvrdí tmavovlasá dračica. Rozchod prišiel len pár dní po tom, čo Tomášova expriateľka a víťazka šou Ruža pre nevestu Petrana zverejnila správy od ženy, s ktorou si mal vypisovať v čase, keď už si dohadoval rande s Marcelou. Modrooká kráska tiež tvrdí, že mal udržiavať kontakt s inými ženami, aj keď chodil s ňou. Marcela však niečo podobné ako dôvod rozchodu nepotvrdila."Ako sme sa s Tomášom začali stretávať, nie som si vedomá toho, že by ma podviedol alebo vypisoval babám,“ odkázala cez Instagram.

Petrana nedokáže skryť, že ju rozchod markizáckych hrdličiek potešil, zverejnila dokonca video, na ktorom otvára ústa do uštipačného textu pesničky: "Nehovorím, že si to zaslúžila, ale vravím, že Božie načasovanie je vždy správne.“ Patranina trúfalosť už Marcelu, ktorá sa snažila k Tomášovej ex nevyjadrovať, vytočila do biela. "Nechcela som to už riešiť, chcela som sa už posunúť z tejto etapy, ale keď mi desiatky ľudí poslalo toto video a Petranka sa mi sťažovala, že po podcaste s Oskim už kašle na toto celé. Nie, ona má charakter sa ešte aj verejne posmievať, tak chcem ju iba pozdraviť. Je čas ísť ďalej,” napísala. "A o tom, že sa nášmu rozchodu vysmieva, ani nejdem hovoriť. To je správanie vyspelej, vyrovnanej ženy, ktorá mňa má ovplyvňovať? Fakt?” čuduje sa Marcela.

Petrana z Ruže pre nevestu. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CwsX3fQNBuj/