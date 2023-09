Zuzana Vačková skončila v NEMOCNICI: Opuchnutá ruka a...TOTO sa jej stalo!

Galéria (21)

Nedeľa ako z nevydareného filmu. Žiaden pokoj ani oddych, ale behačky po pohotovosti. Tým si prešla Zuzka Vačková. Extrémny opuch zapríčinený alergiou jej skomplikoval víkend a dostala sa až k lekárovi.

Herečka Zuzana Vačková Zdroj: Instagram/zuzanavackova