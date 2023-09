Sila! Hanychová a mediálny magnát Soukup sa sotva ROZIŠLI, už po ňom ide prominentná MILENKA

Galéria (72)

Moderátorke a influencerke Agáte Hanychovej a šéfovi TV Barrandov Jaromírovi Soukupovi skrachoval vzťah po roku a štvrť. Nepomohol ani fakt, že spolu majú len 5-mesačnú dcérku Rozárku. "Naše cesty sa rozdelili a kráčame si zase každý svojou vlastnou. Bolí to. Nie je pre mňa ľahké o tom hovoriť, písať tieto riadky a priznať si, že ako pár spolu nepôjdeme ďalej,“ oznámila smutne Agáta, ktorá už má tri deti s troma mužmi. "Beriem to ako životnú prehru, na ktorej nesieme vinu obaja,“ dodala známa Češka. Tej sa ešte ani nestihli zahojiť rany, už musí spracovať informáciu, že na jej zámožného ex si brúsi zuby iná!

Agáta a Jaromír mali na začiatku vzťahu dokonca vlastnú reláciu. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CjStmhXDKya/

Zdeňka Černá alias Lulu sa zviditeľnila mileneckým pomerom s MMA zápasníkom Karlosom Vémolom. Už v čase, keď bol Soukup s Hanychovou, dala verejne nejavo svoj záujem o mediálneho magnáta a prešla dokonca k činom! "Ja som ho kontaktovala, ale on ako je oficiálne s ňou, tak si dával pozor, takže by ju skôr asi nepodviedol. Ja sa do toho už teraz radšej nemontujem,“ priznala svoj neúspešný pokus pre Extra.cz . Nedávne správy o ich kríze boli vodou na jej mlyn. "Ale ak by boli špekulácie, že ju podviedol, pravda a ak ich vzťah už nie je taký dokonalý, tak váhať nebudem,“ odkázala odhodlane. Agátu dokonca vyzývala na zápas v klietke. "Hanychovú by som vyzvala, mám totiž už dlho zálusk na jej partnera,“ provokovala Lulu.