ČO všetko ukazuje Simona Krainová mužom za PENIAZE? Je to VONKU

Pôvodne stránka Only Fans nebola vytvorená so zámerom šírenia šteklivého obsahu, no tvorcovia si z toho urobili miesto, kam začali pridávať odhalené fotografie, ktoré predávali za peniaze. Fanúšikovia neustále pribúdajú a ku komunite tvorcov sa pridala aj topmodelka Simona Krainová. "Môj profil sa dostal na popredné priečky na tejto platforme," uvidela blondínka.

Simona Krainová Zdroj: Instagram Simona Krainová

Český Blesk sa prihlásil na odber jej profilu, aby zistil, čo sa skrýva na Simoninom profile a za čo si pýta 20 dolárov mesačne. Našli 25 fotografií a jedno štvorsekundové video. Ako prvé, čo uvidíte je popis: "Elegantná žena. Topmodelka, influencerka, herečka a zábavná žena v najlepších rokoch." Dopĺňa to fotografia v pančuchách na schodisku pred domom len v spodnej bielizni, v plavkách pri bazéne alebo v sieťovine, kde si zakrýva iba prsia. ODVÁŽNE FOTO KRAINOVEJ NÁJDETE TU!

